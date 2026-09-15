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Док-станция для HDD/SSD Gembird HD32-U3S-4 2.5"-3.5" черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Док-станция для HDD/SSD Gembird HD32-U3S-4 2.5"-3.5" черный

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Док-станция для HDD/SSD Gembird HD32-U3S-4 2.5&quot;-3.5&quot; черный - фото 2
Док-станция для HDD/SSD Gembird HD32-U3S-4 2.5&quot;-3.5&quot; черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станции
Особенности
поддерживает работу с жёсткими дисками HDD, SSD форм-фактора 2.5 и 3.5, объёмом до 4 Тб.Чувствительная сенсорная кнопка включения
Количество отсеков для накопителей, шт
1 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
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  • Док-станция для HDD/SSD Gembird HD32-U3S-4 2.5&quot;-3.5&quot; черный - фото 2
  • Док-станция для HDD/SSD Gembird HD32-U3S-4 2.5&quot;-3.5&quot; черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 690 руб.  2 440 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625446
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Док-станция для HDD/SSD Gembird HD32-U3S-4 2.5"-3.5" черный
1 690 руб. -31%
2 440 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Док-станции
Особенности
поддерживает работу с жёсткими дисками HDD, SSD форм-фактора 2.5 и 3.5, объёмом до 4 Тб.Чувствительная сенсорная кнопка включения
Количество отсеков для накопителей, шт
1 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х15
Вес, г.
150

Описание товара Док-станция для HDD/SSD Gembird HD32-U3S-4 2.5"-3.5" черный

Док-станция Gembird — ваш надёжный помощник для быстрого подключения 3.5-дюймового накопителя к компьютеру. Один USB-разъём и компактный размер делают устройство удобным для использования дома, в офисе или на выезде. Просто подключайте накопитель через универсальный интерфейс USB Type-A и наслаждайтесь доступом к важным данным без лишних процедур и дополнительных адаптеров. Решение для тех, кто ценит простоту и эффективность!

Отзывы о товаре Док-станция для HDD/SSD Gembird HD32-U3S-4 2.5"-3.5" черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Док-станции
Особенности
поддерживает работу с жёсткими дисками HDD, SSD форм-фактора 2.5 и 3.5, объёмом до 4 Тб.Чувствительная сенсорная кнопка включения
Количество отсеков для накопителей, шт
1 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Описание
Док-станция Gembird — ваш надёжный помощник для быстрого подключения 3.5-дюймового накопителя к компьютеру. Один USB-разъём и компактный размер делают устройство удобным для использования дома, в офисе или на выезде. Просто подключайте накопитель через универсальный интерфейс USB Type-A и наслаждайтесь доступом к важным данным без лишних процедур и дополнительных адаптеров. Решение для тех, кто ценит простоту и эффективность!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Док-станция для HDD/SSD Gembird HD32-U3S-4 2.5"-3.5" черный - по цене 1690 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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