Описание товара Электрическая цепная пила Starwind SE-2016 2000Вт 1л.с. дл.шины:16" (40cm)

Приведите свою дачу в порядок: спилите старое дерево или уберите сухие ветки, а также заготовьте дрова на зиму с помощью электрической цепной пилы Starwind SE-2016. Эта удобная и надежная пила идеально подходит для широкого спектра хозяйственных работ. Starwind SE-2016 оснащен электрическим мотором мощностью 2000 Вт. Мотор имеет медную обмотку и поперечное расположение относительно шины – это позволяет упростить конструкцию и повысить надежность инструмента. Благодаря пильной шине длиной 16 дюймов (40 см) достигается оптимальный баланс между маневренностью и производительностью, позволяя вам обрабатывать деревья различных размеров. Система бесключевого натяжения цепи упрощает работу и позволяет быстро подтянуть цепь без использования специальных ключей. Корпус пилы выполнен из ударопрочного пластика. Этот материал отличается не только долговечностью и устойчивостью к повреждениям, но и небольшим весом. Благодаря этому даже после долгой работы от прибора не устают руки. Для точного среза устройство оснащено зубчатым упором. На корпусе SE-2016 есть специальный крючок для закрепления провода питания, чтобы он не мешал и случайно не попал под пилу во время работы. Данная модель оснащена кнопкой блокировки от случайного включения, что значительно повышает её безопасность. Предусмотрена также автоматическая регулировка подачи масла и защита рабочих частей от перегрева, износа и коррозии. Starwind SE-2016 - это надежный инструмент, который поможет вам справиться с самыми сложными задачами по обработке деревьев. Независимо от того, нужно ли вам распиливать дрова для камина или спилить засохшие ветки, эта электропила станет незаменимым помощником в вашей работе.