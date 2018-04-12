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Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

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Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 7
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 8
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 9
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 10
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 11
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 12
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 13
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 7
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 8
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 9
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 10
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 11
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 12
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 13
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622390
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1000
Объем бака
12
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
контейнер (бак)
Тип уборки
сухая
Габариты без упаковки
349x328x378
Длина всасывающего шланга, м
1.8
Возможность сбора жидкости
Нет
Длина сетевого кабеля
4
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Розетка для электроинструмента
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х33
Вес, кг.
2.5

Описание товара Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

При своей компактной конструкции аппарат WD 2 Plus V-12/4/18 впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот хозяйственный пылесос оснащен прочным 12-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками, поролоновым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. В нем предусмотрена практичная функция выдувания, позволяющая удалять мусор из мест, недоступных для уборки пылесосом. Панель в верхней части аппарата обеспечивает надежную укладку инструментов и мелких деталей, таких как гвозди или шурупы. Насадка для пола и удлинительные трубки могут быстро и удобно закрепляться на отбойнике пылесоса. Кроме того, он впечатляет компактностью при хранении, удобством размещения принадлежностей, замками Pull & Push и ручкой эргономичной формы, обеспечивающей удобную переноску.



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Отзывы о товаре Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1000
Объем бака
12
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
контейнер (бак)
Тип уборки
сухая
Габариты без упаковки
349x328x378
Длина всасывающего шланга, м
1.8
Возможность сбора жидкости
Нет
Длина сетевого кабеля
4
Развернуть
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Розетка для электроинструмента
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
При своей компактной конструкции аппарат WD 2 Plus V-12/4/18 впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот хозяйственный пылесос оснащен прочным 12-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками, поролоновым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. В нем предусмотрена практичная функция выдувания, позволяющая удалять мусор из мест, недоступных для уборки пылесосом. Панель в верхней части аппарата обеспечивает надежную укладку инструментов и мелких деталей, таких как гвозди или шурупы. Насадка для пола и удлинительные трубки могут быстро и удобно закрепляться на отбойнике пылесоса. Кроме того, он впечатляет компактностью при хранении, удобством размещения принадлежностей, замками Pull & Push и ручкой эргономичной формы, обеспечивающей удобную переноску.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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