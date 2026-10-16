Top.Mail.Ru
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220 BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220 BLACK

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220 BLACK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 020 руб. 
Начислим 161 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641766
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220 BLACK
10 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
49
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
влажная
Ширина, см
37
Габариты без упаковки
370x370x490
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Нет
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х38
Вес, кг.
7.7

Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220 BLACK

Пылесос для сухой и влажной уборки BORT BSS-1220 BLACK 93412598 используется при выполнении строительных, отделочных и ремонтных работ. Бак выполнен из нержавеющей стали покрытой защитным напылением черного цвета, за счет чего не подвержен коррозии. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра дает возможность работать без перерыва на ручную очистку. Беспрепятственную и легкую маневренность на различных поверхностях обеспечивают удобные роликовые колеса.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие

Отзывы о товаре Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220 BLACK




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
49
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
влажная
Ширина, см
37
Развернуть
Габариты без упаковки
370x370x490
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Нет
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос для сухой и влажной уборки BORT BSS-1220 BLACK 93412598 используется при выполнении строительных, отделочных и ремонтных работ. Бак выполнен из нержавеющей стали покрытой защитным напылением черного цвета, за счет чего не подвержен коррозии. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра дает возможность работать без перерыва на ручную очистку. Беспрепятственную и легкую маневренность на различных поверхностях обеспечивают удобные роликовые колеса.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220 BLACK - этот товар вы можете купить по цене 10020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...