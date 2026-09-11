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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1530 BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1530 BLACK

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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1530 BLACK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602889
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
0
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1500
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
влажная
Ширина, см
37
Габариты без упаковки
370x 370x640
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Нет
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х39х38
Вес, кг.
8.58

Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1530 BLACK

Пылесос Bort BSS-1530 – полупрофессиональная модель, которая станет главным помощником при уборке дома, в гараже, мастерской или автомобиле. Устройство также подходит для очистки помещения после его строительства или ремонта. Модель поддерживает как сухую, так и влажную уборку, гарантируя качественный результат очистки поверхности благодаря высокой мощности всасывания, равной 300 Вт. Сбор мусора, пыли и прочих загрязнений производится в 30-литровый контейнер, солидная емкость которого позволит не задумываться о необходимости его опустошения очень долго. В оснащение пылесоса Bort BSS-1530 входит фильтр тонкой очистки, улавливающий мельчайшие частицы пыли на выходе воздуха из устройства. Возможности этой модели предусматривают функцию выдувания, автоотключения и систему синхронного старта при подключении к прибору электроинструмента при помощи специальной розетки на корпусе. 6-метровый сетевой шнур обеспечивает солидный радиус действия без необходимости подключения пылесоса к разным розеткам.



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Теги товара: мощные

Отзывы о товаре Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1530 BLACK




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
0
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1500
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
влажная
Ширина, см
37
Развернуть
Габариты без упаковки
370x 370x640
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Нет
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Bort BSS-1530 – полупрофессиональная модель, которая станет главным помощником при уборке дома, в гараже, мастерской или автомобиле. Устройство также подходит для очистки помещения после его строительства или ремонта. Модель поддерживает как сухую, так и влажную уборку, гарантируя качественный результат очистки поверхности благодаря высокой мощности всасывания, равной 300 Вт. Сбор мусора, пыли и прочих загрязнений производится в 30-литровый контейнер, солидная емкость которого позволит не задумываться о необходимости его опустошения очень долго. В оснащение пылесоса Bort BSS-1530 входит фильтр тонкой очистки, улавливающий мельчайшие частицы пыли на выходе воздуха из устройства. Возможности этой модели предусматривают функцию выдувания, автоотключения и систему синхронного старта при подключении к прибору электроинструмента при помощи специальной розетки на корпусе. 6-метровый сетевой шнур обеспечивает солидный радиус действия без необходимости подключения пылесоса к разным розеткам.


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Теги товара: мощные
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Отзывы


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