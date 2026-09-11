Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1530 BLACK
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Характеристики
Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1530 BLACK
Пылесос Bort BSS-1530 – полупрофессиональная модель, которая станет главным помощником при уборке дома, в гараже, мастерской или автомобиле. Устройство также подходит для очистки помещения после его строительства или ремонта. Модель поддерживает как сухую, так и влажную уборку, гарантируя качественный результат очистки поверхности благодаря высокой мощности всасывания, равной 300 Вт. Сбор мусора, пыли и прочих загрязнений производится в 30-литровый контейнер, солидная емкость которого позволит не задумываться о необходимости его опустошения очень долго. В оснащение пылесоса Bort BSS-1530 входит фильтр тонкой очистки, улавливающий мельчайшие частицы пыли на выходе воздуха из устройства. Возможности этой модели предусматривают функцию выдувания, автоотключения и систему синхронного старта при подключении к прибору электроинструмента при помощи специальной розетки на корпусе. 6-метровый сетевой шнур обеспечивает солидный радиус действия без необходимости подключения пылесоса к разным розеткам.
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Теги товара: мощные
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Теги товара: мощные
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