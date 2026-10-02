Top.Mail.Ru
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 1
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 2
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 3
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 4
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 5
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 6
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 7
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 8
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 9
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 10
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 11
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 12
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 13
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 14
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 15
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 1
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 2
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 3
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 4
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 5
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 6
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 7
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 8
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 9
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 10
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 11
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 12
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 13
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 14
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 15
  • Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
24 210 руб.  38 130 руб. 
Начислим 388 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 171993
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin
24 210 руб. -37%
38 130 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Класс пыли
L
Мощность, Вт
2200
Объем бака
60
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
сухая
Длина всасывающего шланга, м
4
Возможность сбора жидкости
Да
Длина сетевого кабеля
8
Диаметр всасывающего шланга, мм
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х55х47
Вес, кг.
22.56

Описание товара Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin

Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin подходит как для влажной, так и для сухой уборки. Потребляемая мощность составляет 2200 Вт. Пылесборник объемом 60 л позволит убирать большое количество мусора без его постоянной очистки.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие


Теги товара: мощные

Отзывы о товаре Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Класс пыли
L
Мощность, Вт
2200
Объем бака
60
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
сухая
Длина всасывающего шланга, м
4
Возможность сбора жидкости
Да
Длина сетевого кабеля
8
Диаметр всасывающего шланга, мм
38
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin подходит как для влажной, так и для сухой уборки. Потребляемая мощность составляет 2200 Вт. Пылесборник объемом 60 л позволит убирать большое количество мусора без его постоянной очистки.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие


Теги товара: мощные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный пылесос Bort BSS-2260-Twin - этот товар вы можете купить по цене 24210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...