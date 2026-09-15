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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean

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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 1
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 2
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 3
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 4
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 5
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 6
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 7
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 8
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 9
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 10
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 1
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 2
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 3
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 4
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 5
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 6
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 7
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 8
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 9
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 10
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 490 руб. 
Начислим 1223 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641762
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean
23 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
61.5
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1600
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
автоматическая
Тип пылесборника
контейнер (бак)
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
46.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х47х29
Вес, кг.
8

Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean

Строительный пылесос – надежный и эффективный инструмент, который обеспечит безупречную чистоту на строительных площадках и в производственных помещениях. Основным преимуществом данной модели является автоочистка фильтра, что значительно упрощает процесс работы на стройке. Фильтр автоматически очищается от загрязнений через определенный промежуток времени, что обеспечивает более длительный срок его эксплуатации и поддерживает высокую производительность пылесоса во время работы. Одной из главных особенностей этого пылесоса является его байпасный мотор мощностью 1600 Вт с двойной турбиной. Это означает, что он обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы, так как охлаждение обмоток двигателя происходит не горячим рабочим воздухом, как у других пылесосов, а холодным внешним. Для работы с пылесосом в комплекте имеется шланг длиной 4 метра, что обеспечивает большой радиус действия.Кабель длиной 6 м обеспечивает также большую свободу перемещения при работе с пылесосом. Устройство оснащено встроенной синхронизированной розеткой 2000 Вт. Объем бака пылесоса составляет 30 литров, что позволяет собирать большое количество мусора и пыли без перерывов на его очистку. Кроме того, устройство оснащено датчиком отключения при сборе воды, что обеспечивает безопасность в работе и предотвращает поступление влаги в мотор при переполнении бака. Большие прорезиненные колеса позволяют пылесосу свободно передвигаться по неровным поверхностям, не оставляя следов и не повреждая пол.



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Теги товара: мощные

Отзывы о товаре Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
61.5
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1600
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
автоматическая
Тип пылесборника
контейнер (бак)
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
46.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный пылесос – надежный и эффективный инструмент, который обеспечит безупречную чистоту на строительных площадках и в производственных помещениях. Основным преимуществом данной модели является автоочистка фильтра, что значительно упрощает процесс работы на стройке. Фильтр автоматически очищается от загрязнений через определенный промежуток времени, что обеспечивает более длительный срок его эксплуатации и поддерживает высокую производительность пылесоса во время работы. Одной из главных особенностей этого пылесоса является его байпасный мотор мощностью 1600 Вт с двойной турбиной. Это означает, что он обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы, так как охлаждение обмоток двигателя происходит не горячим рабочим воздухом, как у других пылесосов, а холодным внешним. Для работы с пылесосом в комплекте имеется шланг длиной 4 метра, что обеспечивает большой радиус действия.Кабель длиной 6 м обеспечивает также большую свободу перемещения при работе с пылесосом. Устройство оснащено встроенной синхронизированной розеткой 2000 Вт. Объем бака пылесоса составляет 30 литров, что позволяет собирать большое количество мусора и пыли без перерывов на его очистку. Кроме того, устройство оснащено датчиком отключения при сборе воды, что обеспечивает безопасность в работе и предотвращает поступление влаги в мотор при переполнении бака. Большие прорезиненные колеса позволяют пылесосу свободно передвигаться по неровным поверхностям, не оставляя следов и не повреждая пол.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие


Теги товара: мощные
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Отзывы


Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean - стоимость товара 23490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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