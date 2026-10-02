Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый
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Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 020 руб.
В наличии
Код товара: 270967
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 020 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
75
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1400
Объем бака
60
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Ширина, см
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х47х45
Вес, кг.
14.2
Описание товара Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый
Строительный пылесос ЗУБР предназначен для уборки помещений, а также для принудительного удаления продуктов пиления, строгания, фрезерования и т.п. из рабочей зоны электроинструмента.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
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Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
75
Тип розеток
да
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1400
Объем бака
60
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Ширина, см
45
Страна производитель
Китай
Строительный пылесос ЗУБР предназначен для уборки помещений, а также для принудительного удаления продуктов пиления, строгания, фрезерования и т.п. из рабочей зоны электроинструмента.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
Пылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10020 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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