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Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

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Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
  • Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707384
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
37.8
Мощность, Вт
1000
Объем бака
12
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
32.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х39х39
Вес, кг.
6.8

Описание товара Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home для уборки сухих и влажных загрязнений - аппарат начального уровня с контейнером 12 литров и неразборным универсальным патронным фильтром в модельном ряду многофункциональных пылесосов Karcher WD - простая, демократичная модель в улучшенном эргономичном дизайне корпуса. В комплектацию версии Home входят специальные принадлежности для чистки различных напольных покрытий и мягкой мебели. Энергоэффективный и в то же время мощный пылесос потребляет всего 1000 Вт, имеет практичную функцию выдувания, которую можно использовать в местах, где уборка пылесосом затруднена. Выделенная зона на крышке пылесоса используется для безопасного хранения инструментов и мелких деталей, таких как шурупы и гвозди. Трубки и насадки для пола также можно удобно хранить на корпусе пылесоса. Модель может похвастаться компактным хранением аксессуаров, системой блокировки «Pull & Push» и эргономичной ручкой для переноски для удобной транспортировки.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие

Отзывы о товаре Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
37.8
Мощность, Вт
1000
Объем бака
12
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
32.8
Страна производитель
Китай
Описание
Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home для уборки сухих и влажных загрязнений - аппарат начального уровня с контейнером 12 литров и неразборным универсальным патронным фильтром в модельном ряду многофункциональных пылесосов Karcher WD - простая, демократичная модель в улучшенном эргономичном дизайне корпуса. В комплектацию версии Home входят специальные принадлежности для чистки различных напольных покрытий и мягкой мебели. Энергоэффективный и в то же время мощный пылесос потребляет всего 1000 Вт, имеет практичную функцию выдувания, которую можно использовать в местах, где уборка пылесосом затруднена. Выделенная зона на крышке пылесоса используется для безопасного хранения инструментов и мелких деталей, таких как шурупы и гвозди. Трубки и насадки для пола также можно удобно хранить на корпусе пылесоса. Модель может похвастаться компактным хранением аксессуаров, системой блокировки «Pull & Push» и эргономичной ручкой для переноски для удобной транспортировки.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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Строительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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