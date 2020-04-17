Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый
Компактный и энергоэффективный хозяйственный пылесос WD 3 P V-17/4/20 Workshop развивает очень высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). Этот специальный аппарат для уборки в домашней мастерской оснащен 2-метровым всасывающим шлангом и 4-метровым кабелем. В комплект его поставки входят 2 пластмассовые удлинительные трубки, насадка для пола со вставками, щелевая насадка, тонкий шланг и адаптер для присоединения инструментов, а также насадка-кисть с мягкой щетиной. Еще одним практичным решением является встроенная штепсельная розетка для подключения к пылесосу электроинструментов, обеспечивающая его включение и выключение синхронно с используемым инструментом. Кроме того, пылесос оснащен прочным пластмассовым мусоросборником объемом 17 л и насадкой для пола со вставками, позволяющей быстро и тщательно удалять мелкий и крупный мусор. Для очистки более чувствительных поверхностей может также использоваться насадка-кисть. Благодаря съемной рукоятке насадки можно присоединять непосредственно к всасывающему шлангу для легкой уборки в стесненных пространственных условиях. Удаление мусора из труднодоступных мест значительно облегчается функцией выдувания.
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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