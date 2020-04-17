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Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый

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Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 1
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 2
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 3
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 4
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 5
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 6
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 7
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 8
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 1
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 2
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 3
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 4
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 5
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 6
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 7
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 8
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622391
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
34.9
Тип розеток
есть
Мощность, Вт
1000
Объем бака
17
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
49.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х39х38
Вес, кг.
8.2

Описание товара Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый

Компактный и энергоэффективный хозяйственный пылесос WD 3 P V-17/4/20 Workshop развивает очень высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). Этот специальный аппарат для уборки в домашней мастерской оснащен 2-метровым всасывающим шлангом и 4-метровым кабелем. В комплект его поставки входят 2 пластмассовые удлинительные трубки, насадка для пола со вставками, щелевая насадка, тонкий шланг и адаптер для присоединения инструментов, а также насадка-кисть с мягкой щетиной. Еще одним практичным решением является встроенная штепсельная розетка для подключения к пылесосу электроинструментов, обеспечивающая его включение и выключение синхронно с используемым инструментом. Кроме того, пылесос оснащен прочным пластмассовым мусоросборником объемом 17 л и насадкой для пола со вставками, позволяющей быстро и тщательно удалять мелкий и крупный мусор. Для очистки более чувствительных поверхностей может также использоваться насадка-кисть. Благодаря съемной рукоятке насадки можно присоединять непосредственно к всасывающему шлангу для легкой уборки в стесненных пространственных условиях. Удаление мусора из труднодоступных мест значительно облегчается функцией выдувания.



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Отзывы о товаре Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1000Вт желтый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
34.9
Тип розеток
есть
Мощность, Вт
1000
Объем бака
17
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
49.2
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и энергоэффективный хозяйственный пылесос WD 3 P V-17/4/20 Workshop развивает очень высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). Этот специальный аппарат для уборки в домашней мастерской оснащен 2-метровым всасывающим шлангом и 4-метровым кабелем. В комплект его поставки входят 2 пластмассовые удлинительные трубки, насадка для пола со вставками, щелевая насадка, тонкий шланг и адаптер для присоединения инструментов, а также насадка-кисть с мягкой щетиной. Еще одним практичным решением является встроенная штепсельная розетка для подключения к пылесосу электроинструментов, обеспечивающая его включение и выключение синхронно с используемым инструментом. Кроме того, пылесос оснащен прочным пластмассовым мусоросборником объемом 17 л и насадкой для пола со вставками, позволяющей быстро и тщательно удалять мелкий и крупный мусор. Для очистки более чувствительных поверхностей может также использоваться насадка-кисть. Благодаря съемной рукоятке насадки можно присоединять непосредственно к всасывающему шлангу для легкой уборки в стесненных пространственных условиях. Удаление мусора из труднодоступных мест значительно облегчается функцией выдувания.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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