Строительный пылесос Bort BSS-1015
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Характеристики
Тип товара
Пылесос строительный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 690 руб.
В наличии
Код товара: 77974
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 690 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос строительный
Высота, см
40
Тип розеток
есть
Мощность, Вт
1250
Объем бака
15
Ширина, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х35
Вес, кг.
5.8
Описание товара Строительный пылесос Bort BSS-1015
Обратите внимание: на нашем сайте вы также можете купить бытовой пылесос для дома.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой
Теги товара: маленькие
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Бренд
Тип товара
Пылесос строительный
Высота, см
40
Тип розеток
есть
Мощность, Вт
1250
Объем бака
15
Ширина, см
30
Страна производитель
Китай
Обратите внимание: на нашем сайте вы также можете купить бытовой пылесос для дома.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой
Теги товара: маленькие
Строительный пылесос Bort BSS-1015 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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