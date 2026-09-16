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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700

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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 1
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 2
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 3
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 4
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 5
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 6
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 7
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 8
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 9
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 10
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 1
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 2
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 3
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 4
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 5
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 6
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 7
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 8
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 9
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 10
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 970 руб. 
Начислим 304 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711321
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700
18 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Высота, см
55
Тип розеток
есть
Класс пыли
M
Мощность, Вт
1600
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
автоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
52
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х52х36
Вес, кг.
12

Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700

Пылесос BORT BAX-700 является мощным и универсальным инструментом, предназначенным для эффективной сухой и влажной уборки. С его помощью можно легко справляться с различными загрязнениями, что делает его идеальным выбором как для профессионалов, так и для любителей проведения ремонтов. Этот строительный пылесос сочетает в себе высокую производительность, надежность и разнообразие функций, которые обеспечивают комфорт в процессе работы.



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Отзывы о товаре Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BORT
Высота, см
55
Тип розеток
есть
Класс пыли
M
Мощность, Вт
1600
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
автоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
52
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос BORT BAX-700 является мощным и универсальным инструментом, предназначенным для эффективной сухой и влажной уборки. С его помощью можно легко справляться с различными загрязнениями, что делает его идеальным выбором как для профессионалов, так и для любителей проведения ремонтов. Этот строительный пылесос сочетает в себе высокую производительность, надежность и разнообразие функций, которые обеспечивают комфорт в процессе работы.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700 - стоимость товара 18970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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