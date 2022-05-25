Пылесос строительный Karcher WD 5 S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 630 руб.
В наличии
Код товара: 574208
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
41.8
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1100
Объем бака
25
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
64.6
Габариты без упаковки
418x382x646
Длина всасывающего шланга, м
2.2
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х40х40
Вес, кг.
8.6
Описание товара Пылесос строительный Karcher WD 5 S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
Хозяйственный пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
41.8
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1100
Объем бака
25
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
64.6
Габариты без упаковки
418x382x646
Длина всасывающего шланга, м
2.2
Возможность сбора жидкости
Да
Развернуть
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Хозяйственный пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Пылесос строительный Karcher WD 5 S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - по цене 16630 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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