Top.Mail.Ru
Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
  • Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
  • Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
  • Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
  • Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
  • Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
15 480 руб.  30 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574207
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
41.8
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1100
Объем бака
25
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
65.3
Габариты без упаковки
418x382x653
Длина всасывающего шланга, м
2.2
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х40х40
Вес, кг.
12

Описание товара Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

Хозяйственный пылесос Karcher WD 5 V-25/5/22 1.628-300.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие

Отзывы о товаре Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
41.8
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1100
Объем бака
25
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
65.3
Габариты без упаковки
418x382x653
Длина всасывающего шланга, м
2.2
Возможность сбора жидкости
Да
Развернуть
Функция выдувания
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Описание
Хозяйственный пылесос Karcher WD 5 V-25/5/22 1.628-300.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос строительный Karcher WD 5 V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...