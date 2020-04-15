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Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

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Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 7
Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 8
Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 9
Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 10
Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 11
Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 12
Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 7
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 8
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 9
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 10
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 11
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 12
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707383
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
45.8
Мощность, Вт
1000
Объем бака
15
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
32.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х39х38
Вес, кг.
6.8

Описание товара Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

Энергоэффективный аппарат WD 3 S V-15/4/20 развивает высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). При этом он оптимально сочетается со всасывающим шлангом и снабженной вставками насадкой для пола, благодаря чему обеспечиваются превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Этот хозяйственный пылесос, впечатляющий своей компактностью, оснащен прочным 15-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и фильтр-мешком из нетканого материала. Благодаря неразборному патронному фильтру он позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Функция выдувания значительно облегчает очистку труднодоступных мест. Для компактного хранения аппарата шланг подвешивается на моторной части, кабель – на специальном крюке, а удлинительные трубки и насадка для пола закрепляются на отбойнике. Замки Pull & Push позволяют очень легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Рукоятка может сниматься с всасывающего шланга для прикрепления насадок непосредственно к нему. Продумана и конструкция моторной части: на ее плоскую панель могут укладываться инструменты и мелкие детали, а ручка эргономичной формы обеспечивает удобную переноску аппарата.



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Отзывы о товаре Строительный пылесос Karcher WD 3 S V-15/4/20 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
45.8
Мощность, Вт
1000
Объем бака
15
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
32.8
Страна производитель
Китай
Описание
Энергоэффективный аппарат WD 3 S V-15/4/20 развивает высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). При этом он оптимально сочетается со всасывающим шлангом и снабженной вставками насадкой для пола, благодаря чему обеспечиваются превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Этот хозяйственный пылесос, впечатляющий своей компактностью, оснащен прочным 15-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и фильтр-мешком из нетканого материала. Благодаря неразборному патронному фильтру он позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Функция выдувания значительно облегчает очистку труднодоступных мест. Для компактного хранения аппарата шланг подвешивается на моторной части, кабель – на специальном крюке, а удлинительные трубки и насадка для пола закрепляются на отбойнике. Замки Pull & Push позволяют очень легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Рукоятка может сниматься с всасывающего шланга для прикрепления насадок непосредственно к нему. Продумана и конструкция моторной части: на ее плоскую панель могут укладываться инструменты и мелкие детали, а ручка эргономичной формы обеспечивает удобную переноску аппарата.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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