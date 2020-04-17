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Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0)

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Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 1
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 2
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 3
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 4
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 5
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 6
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 7
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 8
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 9
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 10
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 11
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 12
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 13
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 14
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 15
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 16
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 17
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 18
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 19
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 20
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 21
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 22
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 23
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 24
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 25
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 26
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 27
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 28
Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 1
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 2
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 3
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 4
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 5
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 6
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 7
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 8
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 9
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 10
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 11
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 12
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 13
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 14
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 15
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 16
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 17
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 18
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 19
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 20
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 21
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 22
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 23
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 24
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 25
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 26
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 27
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 28
  • Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621246
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0)
9 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
49.2
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1000
Объем бака
17
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
контейнер
Ширина, см
32.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х35
Вес, кг.
7

Описание товара Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0)

Энергоэффективный аппарат WD 3 P V-17/4/20 развивает высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). При этом он оптимально сочетается со всасывающим шлангом и снабженной вставками насадкой для пола, благодаря чему обеспечиваются превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Этот хозяйственный пылесос, впечатляющий своей компактностью, оснащен прочным 17-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и фильтр-мешком из нетканого материала. Благодаря неразборному патронному фильтру он позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения позволяет подключать к нему электроинструменты (лобзики, шлифовальные машины и т. д.) для немедленного сбора пыли и стружки, образующихся при выполнении работ с ними. Функция выдувания значительно облегчает очистку труднодоступных мест. Для компактного хранения аппарата шланг подвешивается на моторной части, кабель – на специальном крюке, а удлинительные трубки и насадка для пола закрепляются на отбойнике. Замки Pull & Push позволяют очень легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Рукоятка может сниматься с всасывающего шланга для прикрепления насадок непосредственно к нему.



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Отзывы о товаре Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0)




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
49.2
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1000
Объем бака
17
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
контейнер
Ширина, см
32.8
Страна производитель
Китай
Описание
Энергоэффективный аппарат WD 3 P V-17/4/20 развивает высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). При этом он оптимально сочетается со всасывающим шлангом и снабженной вставками насадкой для пола, благодаря чему обеспечиваются превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Этот хозяйственный пылесос, впечатляющий своей компактностью, оснащен прочным 17-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и фильтр-мешком из нетканого материала. Благодаря неразборному патронному фильтру он позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения позволяет подключать к нему электроинструменты (лобзики, шлифовальные машины и т. д.) для немедленного сбора пыли и стружки, образующихся при выполнении работ с ними. Функция выдувания значительно облегчает очистку труднодоступных мест. Для компактного хранения аппарата шланг подвешивается на моторной части, кабель – на специальном крюке, а удлинительные трубки и насадка для пола закрепляются на отбойнике. Замки Pull & Push позволяют очень легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Рукоятка может сниматься с всасывающего шланга для прикрепления насадок непосредственно к нему.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0) - стоимость товара 9590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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