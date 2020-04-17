Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0)
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Характеристики
Описание товара Строительный пылесос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1000Вт (1.628-170.0)
Энергоэффективный аппарат WD 3 P V-17/4/20 развивает высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). При этом он оптимально сочетается со всасывающим шлангом и снабженной вставками насадкой для пола, благодаря чему обеспечиваются превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Этот хозяйственный пылесос, впечатляющий своей компактностью, оснащен прочным 17-литровым пластмассовым мусоросборником, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и фильтр-мешком из нетканого материала. Благодаря неразборному патронному фильтру он позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения позволяет подключать к нему электроинструменты (лобзики, шлифовальные машины и т. д.) для немедленного сбора пыли и стружки, образующихся при выполнении работ с ними. Функция выдувания значительно облегчает очистку труднодоступных мест. Для компактного хранения аппарата шланг подвешивается на моторной части, кабель – на специальном крюке, а удлинительные трубки и насадка для пола закрепляются на отбойнике. Замки Pull & Push позволяют очень легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Рукоятка может сниматься с всасывающего шланга для прикрепления насадок непосредственно к нему.
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