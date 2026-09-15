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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212

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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 1
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 2
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 3
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 4
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 5
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 6
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 7
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 8
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 1
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 2
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 3
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 4
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 5
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 6
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 7
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 8
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641763
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
34.6
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
12
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
40.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х35х28
Вес, кг.
5

Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212

Пылесос BORT BSS-1212 - это ультракомпактный и мощный прибор, который предназначен для сухой и влажной уборки. Одной из ключевых особенностей этого пылесоса является его байпасный мотор с мощностью 1200Вт. Это означает, что рабочий горячий воздух не проходит через мотор, охлаждение мотора происходит извне дополнительными турбинами, что обеспечивает его длительную и надежную работу. Также у пылесоса есть функция выдува, которая позволяет использовать его для задач, связанных с сдуванием пыли, мусора или листвы в труднодоступных местах. Разрежения составляет 18 кПа, что обеспечивает высокую эффективность при сборе пыли и мусора. Бак для сбора мусора имеет вместимость 12 литров, что позволяет обрабатывать большие площади без необходимости частой очистки бака. Для обеспечения максимального комфорта во время работы, пылесос BORT BSS-1212 оснащен плечевым ремнем, который позволяет переносить пылесос на плече или на спине, что особенно удобно при уборке автомобильного салона или рабочей зоны. Пылесос поставляется с шлангом длиной 1 метр и кабелем питания длиной 4.5 метра, что позволяет легко достигать удаленные участки при уборке. Этот пылесос также имеет функцию сбора воды. Благодаря этому, вы сможете очистить не только сухую грязь и пыль, но и небольшие лужи жидкости или влажный мусор, что особенно полезно при неожиданных проливах при работе. Пылесос имеет класс пыли L, при работе с хепа фильтром, что означает, что он способен эффективно фильтровать даже мельчайшие частицы пыли и обеспечивать высокий уровень чистоты воздуха вокруг вас. Вес пылесоса составляет всего 3.6 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Вы сможете легко маневрировать им, осуществлять чистку на высоте или переносить при необходимости. Пылесос BORT BSS-1212 идеально подходит для уборки автомобильного салона, рабочей зоны или мелких строительных работ. Он обладает высокой производительностью, большой мобильностью и удобством в использовании, что делает его идеальным выбором для профессионалов и домашнего использования.



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Отзывы о товаре Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
34.6
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
12
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
40.6
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос BORT BSS-1212 - это ультракомпактный и мощный прибор, который предназначен для сухой и влажной уборки. Одной из ключевых особенностей этого пылесоса является его байпасный мотор с мощностью 1200Вт. Это означает, что рабочий горячий воздух не проходит через мотор, охлаждение мотора происходит извне дополнительными турбинами, что обеспечивает его длительную и надежную работу. Также у пылесоса есть функция выдува, которая позволяет использовать его для задач, связанных с сдуванием пыли, мусора или листвы в труднодоступных местах. Разрежения составляет 18 кПа, что обеспечивает высокую эффективность при сборе пыли и мусора. Бак для сбора мусора имеет вместимость 12 литров, что позволяет обрабатывать большие площади без необходимости частой очистки бака. Для обеспечения максимального комфорта во время работы, пылесос BORT BSS-1212 оснащен плечевым ремнем, который позволяет переносить пылесос на плече или на спине, что особенно удобно при уборке автомобильного салона или рабочей зоны. Пылесос поставляется с шлангом длиной 1 метр и кабелем питания длиной 4.5 метра, что позволяет легко достигать удаленные участки при уборке. Этот пылесос также имеет функцию сбора воды. Благодаря этому, вы сможете очистить не только сухую грязь и пыль, но и небольшие лужи жидкости или влажный мусор, что особенно полезно при неожиданных проливах при работе. Пылесос имеет класс пыли L, при работе с хепа фильтром, что означает, что он способен эффективно фильтровать даже мельчайшие частицы пыли и обеспечивать высокий уровень чистоты воздуха вокруг вас. Вес пылесоса составляет всего 3.6 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Вы сможете легко маневрировать им, осуществлять чистку на высоте или переносить при необходимости. Пылесос BORT BSS-1212 идеально подходит для уборки автомобильного салона, рабочей зоны или мелких строительных работ. Он обладает высокой производительностью, большой мобильностью и удобством в использовании, что делает его идеальным выбором для профессионалов и домашнего использования.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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Отзывы


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