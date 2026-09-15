Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1212

Пылесос BORT BSS-1212 - это ультракомпактный и мощный прибор, который предназначен для сухой и влажной уборки. Одной из ключевых особенностей этого пылесоса является его байпасный мотор с мощностью 1200Вт. Это означает, что рабочий горячий воздух не проходит через мотор, охлаждение мотора происходит извне дополнительными турбинами, что обеспечивает его длительную и надежную работу. Также у пылесоса есть функция выдува, которая позволяет использовать его для задач, связанных с сдуванием пыли, мусора или листвы в труднодоступных местах. Разрежения составляет 18 кПа, что обеспечивает высокую эффективность при сборе пыли и мусора. Бак для сбора мусора имеет вместимость 12 литров, что позволяет обрабатывать большие площади без необходимости частой очистки бака. Для обеспечения максимального комфорта во время работы, пылесос BORT BSS-1212 оснащен плечевым ремнем, который позволяет переносить пылесос на плече или на спине, что особенно удобно при уборке автомобильного салона или рабочей зоны. Пылесос поставляется с шлангом длиной 1 метр и кабелем питания длиной 4.5 метра, что позволяет легко достигать удаленные участки при уборке. Этот пылесос также имеет функцию сбора воды. Благодаря этому, вы сможете очистить не только сухую грязь и пыль, но и небольшие лужи жидкости или влажный мусор, что особенно полезно при неожиданных проливах при работе. Пылесос имеет класс пыли L, при работе с хепа фильтром, что означает, что он способен эффективно фильтровать даже мельчайшие частицы пыли и обеспечивать высокий уровень чистоты воздуха вокруг вас. Вес пылесоса составляет всего 3.6 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Вы сможете легко маневрировать им, осуществлять чистку на высоте или переносить при необходимости. Пылесос BORT BSS-1212 идеально подходит для уборки автомобильного салона, рабочей зоны или мелких строительных работ. Он обладает высокой производительностью, большой мобильностью и удобством в использовании, что делает его идеальным выбором для профессионалов и домашнего использования.