Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный
Высокая производительность в сочетании с энергоэффективностью: хозяйственный пылесос KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition с моторной частью черного цвета потребляет лишь 1000 Вт электроэнергии. Оптимальное сочетание параметров аппарата, всасывающего шланга и насадки для пола со сменными вставками гарантирует превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Компактный пылесос, имеющий привлекательный внешний вид, оснащен ударопрочным 17-литровым мусоросборником из нержавеющей стали и кабелем длиной 4 м. В комплект поставки входят 2-метровый всасывающий шланг со съемной рукояткой, 4 фильтр-мешка из нетканого материала и неразборный патронный фильтр, позволяющий чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Патронный фильтр легко закрепляется простым поворотом по часовой стрелке и так же легко снимается. Другими особенностями являются возможность компактного и аккуратного хранения шланга в верхней части аппарата, наличие практичной функции выдувания и панели для укладки инструментов и мелких деталей. Насадка для пола, автомобильная насадка и удлинительные трубки могут быстро и удобно закрепляться на отбойнике пылесоса.
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