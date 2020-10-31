Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний HDD Silicon Power Armor A30 1Tb Black (SP010TBPHDA30S3K)

Артикул: 62184
Внешний HDD Silicon Power Armor A30 1Tb Black (SP010TBPHDA30S3K)
4 780 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 62184
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSilicon Power
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.181
Объем1000 Гб
Размеры (ШхВхД), мм87.5x18.6x134
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик, резина
Форм-фактор HDD, дюйм2.5
Цветчерный/зеленый
Внешний HDD Silicon Power 1TB Armor A30 [SP010TBPHDA30S3K] – надежное запоминающее устройство, предназначенное для хранения большого объема файлов. Особое значение имеет внешнее оформление накопителя. Оно разработано для максимальной защиты данных от различных механических повреждений. Пластик и резина, которые легли в основу корпусного покрытия, прошли испытания и отвечают американскому стандарту прочности. Также следует отметить стильный дизайн с использованием сочетания черного и оранжевых цветов. HDD Silicon Power 1TB Armor A30 [SP010TBPHDA30S3K] отлично подойдет для активных людей. Накопитель относится к портативным устройствам, которые можно брать с собой в дорогу, на отдых. Внешний жесткий диск обеспечивает дополнительной памятью в 1 TБ, позволяет хранить объемные мультимедийные файлы. Характеризуется высокой скоростью работы с документами, а также надежной сохранностью данных.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Armor A30 1Tb Black (SP010TBPHDA30S3K)

Видеообзор Внешний HDD Silicon Power Armor A30 1Tb Black (SP010TBPHDA30S3K)
 


Теги товара: 1 Тб, 2.5 дюйма, USB 3.0.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Внешний HDD Silicon Power Armor A30 1Tb Black (SP010TBPHDA30S3K) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...