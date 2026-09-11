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Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 4Tb (SP040TBPHD05LS3K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 4Tb (SP040TBPHD05LS3K)

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Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 4Tb (SP040TBPHD05LS3K) - фото 1
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 4Tb (SP040TBPHD05LS3K) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 4Tb (SP040TBPHD05LS3K) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 4Tb (SP040TBPHD05LS3K) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569327
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х5
Вес, г.
330

Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 4Tb (SP040TBPHD05LS3K)

Stream S05 cтанет вашим любимым 2.5 портативным жестким диском. Он легкий и компактный, удобно лежит в руке, его можно носить с собой каждый день и хранить на нем всё - от важных документов, до незабываемых моментов жизни. Все ваши данные будут под надежной защитой.



Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 4Tb (SP040TBPHD05LS3K)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Stream S05 cтанет вашим любимым 2.5 портативным жестким диском. Он легкий и компактный, удобно лежит в руке, его можно носить с собой каждый день и хранить на нем всё - от важных документов, до незабываемых моментов жизни. Все ваши данные будут под надежной защитой.


Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 4Tb (SP040TBPHD05LS3K) - стоимость товара 12860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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