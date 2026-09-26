Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч)
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Ural ТТ М3+ макси черны (УРАЛ ТТ М3+ МАКСИ Ч)
Портативная акустика URAL — это идеальное решение для любителей качественного звука на ходу. Легкая и компактная, эта колонка весом всего 0,56 кг обеспечивает мощность в 25 Вт, что позволяет наслаждаться насыщенным и чистым звуком в любом месте. Благодаря современному литий-ионному аккумулятору с емкостью 2500 мА·ч, устройство способно работать до 12 часов без подзарядки. Эта портативная колонка оснащена монофоническим звуком, поддерживает Bluetooth v5.0 для стабильного и дальнего беспроводного соединения с вашими устройствами. Сигнал передается с высоким соотношением сигнал/шум 80 дБ, что обеспечивает минимальные искажения и чистое воспроизведение аудио. Элегантный черный корпус из прочного пластика не только практичен, но и стильный. Устоичивый на поверхности, он защитит колонку от мелких повреждений и царапин. Один динамик и одна полоса акустики оптимизированы для передачи всех деталей вашей любимой музыки. Бренд URAL гарантирует надежность и высокое качество звука, что делает эту портативную колонку незаменимым устройством для всех, кто ценит мобильность и комфорт в использовании аудиотехники.
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