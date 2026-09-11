Top.Mail.Ru
Портативная акустика JBL Flip 6 Teal купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика JBL Flip 6 Teal

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика JBL Flip 6 Teal - фото 1
Портативная акустика JBL Flip 6 Teal - фото 2
Портативная акустика JBL Flip 6 Teal - фото 3
Портативная акустика JBL Flip 6 Teal - фото 4
Портативная акустика JBL Flip 6 Teal - фото 5
Портативная акустика JBL Flip 6 Teal - фото 6
Портативная акустика JBL Flip 6 Teal - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бирюзовый
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Teal - фото 1
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Teal - фото 2
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Teal - фото 3
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Teal - фото 4
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Teal - фото 5
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Teal - фото 6
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Teal - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603148
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бирюзовый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
178x68x72 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х9
Вес, г.
600

Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 Teal

Портативная акустика JBL — это стильное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит качественный звук и современный дизайн. С весом всего лишь 0,55 кг, колонка легко поместится в вашу сумку, позволив наслаждаться музыкой где бы вы ни находились. Оснащенная мощностью в 30 Вт и двумя динамиками, эта бирюзовая колонка производит чистый моно звук с отличным отношением сигнал/шум 80 дБ. Это обеспечивает насыщенное звучание, которое не оставит равнодушным даже искушенного меломана. Благодаря емкости аккумулятора 4800 мА·ч, вы сможете наслаждаться непрерывным воспроизведением музыки до 12 часов. Колонка поддерживает беспроводную связь через Bluetooth версии 5.1, что делает ее идеальной для использования со смартфонами и другими устройствами. Корпус выполнен из прочного пластика, что придает колонке современный вид и надежность. JBL также уделяет внимание конструкции, обеспечивающей оптимальные акустические свойства. Портативная акустика JBL станет прекрасным выбором для всех, кто ищет сочетание портативности, мощности и качества звука в одном устройстве.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 6 Teal




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бирюзовый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
178x68x72 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL — это стильное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит качественный звук и современный дизайн. С весом всего лишь 0,55 кг, колонка легко поместится в вашу сумку, позволив наслаждаться музыкой где бы вы ни находились. Оснащенная мощностью в 30 Вт и двумя динамиками, эта бирюзовая колонка производит чистый моно звук с отличным отношением сигнал/шум 80 дБ. Это обеспечивает насыщенное звучание, которое не оставит равнодушным даже искушенного меломана. Благодаря емкости аккумулятора 4800 мА·ч, вы сможете наслаждаться непрерывным воспроизведением музыки до 12 часов. Колонка поддерживает беспроводную связь через Bluetooth версии 5.1, что делает ее идеальной для использования со смартфонами и другими устройствами. Корпус выполнен из прочного пластика, что придает колонке современный вид и надежность. JBL также уделяет внимание конструкции, обеспечивающей оптимальные акустические свойства. Портативная акустика JBL станет прекрасным выбором для всех, кто ищет сочетание портативности, мощности и качества звука в одном устройстве.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика JBL Flip 6 Teal - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...