Радиосистема Saramonic Blink500 ProX Q10(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм

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Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Комплектация
1 передатчик Blink500 ProX TXQ, 1 приемник Blink500 ProX RXQ, меховая ветрозащита для встроенного микрофона, 2 кабеля USB Type C для зарядки, аудиокабель 3.5mm TRS, аудиокабель 3.5mm TRS, полужесткий чехол-ракушка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621575
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Blink500 ProX Q – это удешевленная и облегченная версия Blink500 ProX. Здесь используются те же микрофоны и та же система передачи звука (соотношение сигнал/шум 84 дб, задержка 8 мс, дальность действия до 100 м), однако есть несколько упрощений: например, вместо OLED экранов используются простые светодиодные индикаторы, а передатчик работает только со встроенным микрофоном, без возможности подключить «петличку». Соответственно, в комплекте нет петличных микрофонов. Сам передатчик стал гораздо меньше, но из-за этого снизилось время работы от аккумулятора: с 10 до 6 часов. Наконец, у ProX Q не предусмотрена зарядка в специальном кейсе: каждый передатчик и приемник заряжается сам по себе с помощью USB Type C кабеля.
1 передатчик Blink500 ProX TXQ, 1 приемник Blink500 ProX RXQ, меховая ветрозащита для встроенного микрофона, 2 кабеля USB Type C для зарядки, аудиокабель 3.5mm TRS, аудиокабель 3.5mm TRS, полужесткий чехол-ракушка, упаковка
Соотношение сигнал/шум
84
Диаграмма направленности
всенаправленный
Страна производитель
Китай
Описание
Blink500 ProX Q – это удешевленная и облегченная версия Blink500 ProX. Здесь используются те же микрофоны и та же система передачи звука (соотношение сигнал/шум 84 дб, задержка 8 мс, дальность действия до 100 м), однако есть несколько упрощений: например, вместо OLED экранов используются простые светодиодные индикаторы, а передатчик работает только со встроенным микрофоном, без возможности подключить «петличку». Соответственно, в комплекте нет петличных микрофонов. Сам передатчик стал гораздо меньше, но из-за этого снизилось время работы от аккумулятора: с 10 до 6 часов. Наконец, у ProX Q не предусмотрена зарядка в специальном кейсе: каждый передатчик и приемник заряжается сам по себе с помощью USB Type C кабеля.
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX Q10(TX+RX) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем 3,5мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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