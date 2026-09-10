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Ветрозащита для рекордера Rycote Zoom H1 Mini Windjammer & Foam (RYC055410) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ветрозащита для рекордера Rycote Zoom H1 Mini Windjammer & Foam (RYC055410)

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Ветрозащита для рекордера Rycote Zoom H1 Mini Windjammer &amp; Foam (RYC055410)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
меховая ветрозащита, аксесуары, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386344
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Характеристики

Бренд
Rycote
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
меховая ветрозащита, аксесуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Ветрозащита для рекордера Rycote Zoom H1 Mini Windjammer & Foam (RYC055410)

Комплект Rycote Mini Windjammer с пеносодержащим ветровым экраном для Zoom H1 включает в себя специальную пеносодержащую подложку и внешнее меховое покрытие, предназначен для использования с цифровым рекордером Zoom H1. Комплект предлагает защиту от ветра средней мощности, что обеспечивает снижение на 30 дБ от воздействия сильного порывистого ветра шума и вокала.

Отзывы о товаре Ветрозащита для рекордера Rycote Zoom H1 Mini Windjammer & Foam (RYC055410)




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Характеристики
Бренд
Rycote
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
меховая ветрозащита, аксесуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект Rycote Mini Windjammer с пеносодержащим ветровым экраном для Zoom H1 включает в себя специальную пеносодержащую подложку и внешнее меховое покрытие, предназначен для использования с цифровым рекордером Zoom H1. Комплект предлагает защиту от ветра средней мощности, что обеспечивает снижение на 30 дБ от воздействия сильного порывистого ветра шума и вокала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ветрозащита для рекордера Rycote Zoom H1 Mini Windjammer & Foam (RYC055410) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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