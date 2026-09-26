Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX
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Характеристики
Тип товара
Приемник
Комплектация
приемник, документация, упковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621572
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Приемник
Подключение
беспроводное
Комплектация
приемник, документация, упковка
Питание
аккумулятор, USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
200
Описание товара Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX
Ресивер Saramonic Blink500 Pro RX поставляется на случай утери или повреждения оригинального ресивера (приемника) из комплекта Saramonic Blink500 Pro, а также для тех пользователей, кто купил систему с RXDI или RXUC приемником (для мобильных устройств) и хочет расширить свои возможности, подключив систему к фотоили видеокамере.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Приемник
Подключение
беспроводное
Комплектация
приемник, документация, упковка
Питание
аккумулятор, USB
Страна производитель
Китай
Ресивер Saramonic Blink500 Pro RX поставляется на случай утери или повреждения оригинального ресивера (приемника) из комплекта Saramonic Blink500 Pro, а также для тех пользователей, кто купил систему с RXDI или RXUC приемником (для мобильных устройств) и хочет расширить свои возможности, подключив систему к фотоили видеокамере.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Приемник радиосистемы Saramonic Blink500 Pro RX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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