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Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров

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Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 1
Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 2
Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 3
Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 4
Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 5
Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 6
Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 7
Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 8
Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 9
Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 10
Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 11
Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 12
Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 13
Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аудиомикшер
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
  • Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 1
  • Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 2
  • Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 3
  • Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 4
  • Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 5
  • Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 6
  • Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 7
  • Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 8
  • Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 9
  • Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 10
  • Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 11
  • Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 12
  • Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 13
  • Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362026
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Аудиомикшер
Чувствительность
-30 дБ
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1

Описание товара Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров

Saramonic Smart V2M — это всенаправленное устройство с длиной шнура 5 метров. Имеет двухканальный аудиоинтерфейс. Два входа для микрофонов позволяют записывать правый и левый канал отдельно. Пользователь может самостоятельно задать режим записи: стерео или моно. Настройка может производиться в режиме реального времени.

Отзывы о товаре Двухканальный аудиомикшер Saramonic Smart V2M 3.5мм для устройств Android, iOS и компьютеров




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Аудиомикшер
Чувствительность
-30 дБ
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic Smart V2M — это всенаправленное устройство с длиной шнура 5 метров. Имеет двухканальный аудиоинтерфейс. Два входа для микрофонов позволяют записывать правый и левый канал отдельно. Пользователь может самостоятельно задать режим записи: стерео или моно. Настройка может производиться в режиме реального времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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