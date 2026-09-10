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Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
20-16000 Гц
Комплектация
Blink 500 TX, Blink 500 RX, петличный микрофон SR-M1, клипса на одежду, ветрозащита, аудиокабель для камер, аудиокабель для смартфонов и планшетов mini Jack 3.5 мм, зарядный кабель (2 шт), упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386419
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Blink 500 TX, Blink 500 RX, петличный микрофон SR-M1, клипса на одежду, ветрозащита, аудиокабель для камер, аудиокабель для смартфонов и планшетов mini Jack 3.5 мм, зарядный кабель (2 шт), упаковка
Соотношение сигнал/шум
70
Диаграмма направленности
круговая
Длина кабеля, м
1.2
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х5
Вес, г.
300
Описание товара Радиосистема Saramonic Blink500 B1W (TXW+RXW) белый
Saramonic Blink500 B1 - это невероятно компактная, легкая и простая в использовании беспроводная микрофонная система для зеркальных, беззеркальных и видеокамер или мобильных устройств, обеспечивающая детализированный звук вещательного качества. Приемник RX имеет выход 3,5 мм и оснащен выходными кабелями TRS и TRRS, что позволяет ему работать с любым устройством с аудиовходом 3,5 мм. Защелкивающийся передатчик имеет великолепно звучащий встроенный микрофон, он небольшой и достаточно легкий, чтобы прикреплять его к рубашкам и одежде, или вы можете использовать его в качестве традиционного передатчика с поясным рюкзаком с входящим в комплект профессиональным микрофоном SR-M1. Никаких технических знаний аудио не требуется для работы. Система Blink500 работает в диапазоне 2,4 ГГц без помех и автоматически переключается на свободные каналы, чтобы избежать статического шума и пропадания звука.
Blink 500 TX, Blink 500 RX, петличный микрофон SR-M1, клипса на одежду, ветрозащита, аудиокабель для камер, аудиокабель для смартфонов и планшетов mini Jack 3.5 мм, зарядный кабель (2 шт), упаковка
Соотношение сигнал/шум
70
Диаграмма направленности
круговая
Длина кабеля, м
1.2
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic Blink500 B1 - это невероятно компактная, легкая и простая в использовании беспроводная микрофонная система для зеркальных, беззеркальных и видеокамер или мобильных устройств, обеспечивающая детализированный звук вещательного качества. Приемник RX имеет выход 3,5 мм и оснащен выходными кабелями TRS и TRRS, что позволяет ему работать с любым устройством с аудиовходом 3,5 мм. Защелкивающийся передатчик имеет великолепно звучащий встроенный микрофон, он небольшой и достаточно легкий, чтобы прикреплять его к рубашкам и одежде, или вы можете использовать его в качестве традиционного передатчика с поясным рюкзаком с входящим в комплект профессиональным микрофоном SR-M1. Никаких технических знаний аудио не требуется для работы. Система Blink500 работает в диапазоне 2,4 ГГц без помех и автоматически переключается на свободные каналы, чтобы избежать статического шума и пропадания звука.
Радиосистема Saramonic Blink500 B1W (TXW+RXW) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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