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Радиотелефон Gigaset Desk 200 POL/HUN черный (S30054-H6539-S201) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиотелефон Gigaset Desk 200 POL/HUN черный (S30054-H6539-S201)

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Радиотелефон Gigaset Desk 200 POL/HUN черный (S30054-H6539-S201) - фото 1
Радиотелефон Gigaset Desk 200 POL/HUN черный (S30054-H6539-S201) - фото 2
Радиотелефон Gigaset Desk 200 POL/HUN черный (S30054-H6539-S201) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
  • Радиотелефон Gigaset Desk 200 POL/HUN черный (S30054-H6539-S201) - фото 1
  • Радиотелефон Gigaset Desk 200 POL/HUN черный (S30054-H6539-S201) - фото 2
  • Радиотелефон Gigaset Desk 200 POL/HUN черный (S30054-H6539-S201) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621150
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Характеристики

Бренд
GIGASET
Тип товара
Радиотелефон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х8
Вес, г.
470

Описание товара Радиотелефон Gigaset Desk 200 POL/HUN черный (S30054-H6539-S201)

Gigaset DESK 200 сочетает в себе самые важные функции телефонии с особенно тонким и компактным дизайном. Поэтому он подходит в качестве компактного настольного телефона или, в качестве альтернативы, может быть быстро и легко закреплен на стене. Благодаря спиральному кабелю он обеспечивает свободу движений при совершении звонков.Gigaset DESK 200 можно подключить к стационарной сети или использовать как часть внутренней телефонной сети дома или в офисе.

Отзывы о товаре Радиотелефон Gigaset Desk 200 POL/HUN черный (S30054-H6539-S201)




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Характеристики
Бренд
GIGASET
Тип товара
Радиотелефон
Страна производитель
Китай
Описание
Gigaset DESK 200 сочетает в себе самые важные функции телефонии с особенно тонким и компактным дизайном. Поэтому он подходит в качестве компактного настольного телефона или, в качестве альтернативы, может быть быстро и легко закреплен на стене. Благодаря спиральному кабелю он обеспечивает свободу движений при совершении звонков.Gigaset DESK 200 можно подключить к стационарной сети или использовать как часть внутренней телефонной сети дома или в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиотелефон Gigaset Desk 200 POL/HUN черный (S30054-H6539-S201) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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