VoIP-телефон Yealink SIP-T43U
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T43U
Yealink SIP-T43U – это IP-телефон нового поколения с расширенным набором функций. Благодаря двум USB-портам, качественному звуку Ultra HD, высокой скорости отклика IP-телефон Yealink SIP-T43U станет незаменимым помощником для современного бизнеса. Yealink SIP-T43U с обновленным дисплеем с 2,7 дюйма и 192х64 пикселей (модель T42S) до 3,7 дюйма 360х160 пикселей, и с поддержкой панели расширения с цветным дисплеем. Особенности IP-телефона Yealink SIP-T43U: Технология шумоподавления Acoustic Shield, Качество звука Optima HD, Поддержка аудиокодека Opus, 2 USB-порта, Гибкая адаптация к различным сценариям использования, Модуль расширения EXP43 с функцией цветовой адаптации. Основные характеристики Yealink SIP-T43U: Размер дисплея: 3,7 , Разрешение экрана: 360 x 160, SIP аккаунты: 12, USB Port (2.0): 2, Защита от акустического удара: да, Порты Ethernet / Скорость: 2x 10/100/1000, PoE: да, Bluetooth: через BT донгл, Wi-Fi: через Wi-Fi донгл, USB-порт: 2, Модуль расширения: EXP43 (60 программируемых клавиш, 3-х страничный).
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