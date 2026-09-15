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Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 7? 450 мм, 7 TPI, универс. зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 7? 450 мм, 7 TPI, универс. зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER

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Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 7? 450 мм, 7 TPI, универс. зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пилы ручные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611843
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 7? 450 мм, 7 TPI, универс. зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
450
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х13х4
Вес, г.
360

Описание товара Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 7? 450 мм, 7 TPI, универс. зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER

Ножовка с универсальными зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает точный рез по древесине твердых и мягких пород. Для продольной и поперечной распиловки древесины различных пород средних и мелких размеров, ДСП.



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Отзывы о товаре Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 7? 450 мм, 7 TPI, универс. зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
450
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка с универсальными зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает точный рез по древесине твердых и мягких пород. Для продольной и поперечной распиловки древесины различных пород средних и мелких размеров, ДСП.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 7? 450 мм, 7 TPI, универс. зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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