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Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta

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Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta - фото 1
Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta - фото 2
Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta - фото 3
Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta - фото 4
Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta - фото 5
Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал рукояти
пластик
  • Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta - фото 1
  • Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta - фото 2
  • Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta - фото 3
  • Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta - фото 4
  • Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta - фото 5
  • Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649410
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Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
156

Описание товара Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta

Хромированная ножовка Sparta 775225 с длиной полотна 150 мм, с пластмассовой ручкой, предназначена для ручной резки металла и пластика. Пригодится для проведения несложных работ в быту. Малая длина лезвия позволяет работать в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — ножовка имеет металлическую раму с хромовым покрытием.
  • Быстрая подготовка к работе — простой механизм натяжения полотна не требует специальных навыков.
  • Высокий ресурс — полотно можно менять, ножовка совместима с лезвием 77710.
  • Комфортная работа — пластиковая рукоятка с подпальцевыми выемками обеспечивает надежный хват, небольшой вес 156 г позволяет долго работать без ощущения усталости.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по металлу, 150 мм, пластмассовая ручка, хромированная Sparta




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
240
Страна производитель
Китай
Описание

Хромированная ножовка Sparta 775225 с длиной полотна 150 мм, с пластмассовой ручкой, предназначена для ручной резки металла и пластика. Пригодится для проведения несложных работ в быту. Малая длина лезвия позволяет работать в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — ножовка имеет металлическую раму с хромовым покрытием.
  • Быстрая подготовка к работе — простой механизм натяжения полотна не требует специальных навыков.
  • Высокий ресурс — полотно можно менять, ножовка совместима с лезвием 77710.
  • Комфортная работа — пластиковая рукоятка с подпальцевыми выемками обеспечивает надежный хват, небольшой вес 156 г позволяет долго работать без ощущения усталости.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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