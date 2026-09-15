Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta
Ножовка по дереву Sparta 235015 с полотном длиной 400 мм, с калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется во время столярных и плотницких работ. Зубья имеют двухгранную заточку, поэтому ножовкой можно пилить как от себя, так и на себя. Шаг зубьев составляет 7-8 TPI, что обеспечивает быстрый рез. В случае снижения производительности пилы ее рабочую кромку можно заточить.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — полотно из пружинной стали 65Mn устойчиво к динамическим нагрузкам, каленые зубья твердостью 55 HRC долго сохраняют режущую способность.
- Долговечность — полотно покрыто лаком для защиты от коррозии.
- Надежность — полотно, закрепленное 3 винтами, не выпадет во время пиления.
- Комфортная работа — двухкомпонентная эргономичная рукоятка надежно лежит в руке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Ножовка по дереву Sparta 235015 с полотном длиной 400 мм, с калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется во время столярных и плотницких работ. Зубья имеют двухгранную заточку, поэтому ножовкой можно пилить как от себя, так и на себя. Шаг зубьев составляет 7-8 TPI, что обеспечивает быстрый рез. В случае снижения производительности пилы ее рабочую кромку можно заточить.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — полотно из пружинной стали 65Mn устойчиво к динамическим нагрузкам, каленые зубья твердостью 55 HRC долго сохраняют режущую способность.
- Долговечность — полотно покрыто лаком для защиты от коррозии.
- Надежность — полотно, закрепленное 3 винтами, не выпадет во время пиления.
- Комфортная работа — двухкомпонентная эргономичная рукоятка надежно лежит в руке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta