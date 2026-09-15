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Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta

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Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - фото 1
Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - фото 2
Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - фото 3
Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - фото 4
Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - фото 5
Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - фото 6
Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
металл
  • Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - фото 1
  • Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - фото 2
  • Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - фото 3
  • Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - фото 4
  • Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - фото 5
  • Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - фото 6
  • Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649414
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
металл
Длина, мм
440
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х2
Вес, г.
293

Описание товара Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta

Ножовка Sparta 775765 с металлической рукояткой совместима с полотнами длиной 250-300 мм и предназначена для распиловки заготовок из металла, пластмассы и дерева. Пригодится для выполнения несложных бытовых строительных, слесарных и монтажных работ.

Преимущества

  • Долговечность — рама изготовлена из прочной металлической трубки.
  • Функциональность — переставной механизм позволяет устанавливать различные сменные полотна, например, 777405, 777455, 777715.
  • Комфортная работа — эргономичная металлическая рукоятка удобно ложится в руку.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
металл
Длина, мм
440
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка Sparta 775765 с металлической рукояткой совместима с полотнами длиной 250-300 мм и предназначена для распиловки заготовок из металла, пластмассы и дерева. Пригодится для выполнения несложных бытовых строительных, слесарных и монтажных работ.

Преимущества

  • Долговечность — рама изготовлена из прочной металлической трубки.
  • Функциональность — переставной механизм позволяет устанавливать различные сменные полотна, например, 777405, 777455, 777715.
  • Комфортная работа — эргономичная металлическая рукоятка удобно ложится в руку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - данный товар вы можете купить по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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