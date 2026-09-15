Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
В наличии
Код товара: 649414
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
металл
Длина, мм
440
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х2
Вес, г.
293
Описание товара Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta
Ножовка Sparta 775765 с металлической рукояткой совместима с полотнами длиной 250-300 мм и предназначена для распиловки заготовок из металла, пластмассы и дерева. Пригодится для выполнения несложных бытовых строительных, слесарных и монтажных работ.
Преимущества
- Долговечность — рама изготовлена из прочной металлической трубки.
- Функциональность — переставной механизм позволяет устанавливать различные сменные полотна, например, 777405, 777455, 777715.
- Комфортная работа — эргономичная металлическая рукоятка удобно ложится в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
металл
Длина, мм
440
Страна производитель
Китай
Ножовка Sparta 775765 с металлической рукояткой совместима с полотнами длиной 250-300 мм и предназначена для распиловки заготовок из металла, пластмассы и дерева. Пригодится для выполнения несложных бытовых строительных, слесарных и монтажных работ.
Преимущества
- Долговечность — рама изготовлена из прочной металлической трубки.
- Функциональность — переставной механизм позволяет устанавливать различные сменные полотна, например, 777405, 777455, 777715.
- Комфортная работа — эргономичная металлическая рукоятка удобно ложится в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta - данный товар вы можете купить по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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