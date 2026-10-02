Лобзик ручной Sparta 240245
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Характеристики
Тип товара
Пилы ручные
Тип товара
лобзик
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 347818
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360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пилы ручные
Тип товара
лобзик
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х14х2
Вес, г.
245
Описание товара Лобзик ручной Sparta 240245
Лобзик Sparta 240245 длиной 300 мм предназначен для выполнения прямо- и криволинейных распилов в фанерных или пластиковых заготовках. Прочная и упругая стальная рама надежно удерживает полотно длиной 120 мм, обеспечивая высокое качество работ. Лобзик используется для ремонта и отделки, а также для художественной резьбы по дереву.
Преимущества
- Высокий ресурс — полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали, а зубья прошли дополнительную закалку и долго сохраняют режущие свойства.
- Удобная работа с небольшими деталями — мелкие зубья обеспечивают необходимую точность распила.
- Комфортное использование — благодаря удобной и легкой пластиковой рукоятке длительная работа не вызывает усталость.
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Бренд
Тип товара
Пилы ручные
Тип товара
лобзик
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Лобзик Sparta 240245 длиной 300 мм предназначен для выполнения прямо- и криволинейных распилов в фанерных или пластиковых заготовках. Прочная и упругая стальная рама надежно удерживает полотно длиной 120 мм, обеспечивая высокое качество работ. Лобзик используется для ремонта и отделки, а также для художественной резьбы по дереву.
Преимущества
- Высокий ресурс — полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали, а зубья прошли дополнительную закалку и долго сохраняют режущие свойства.
- Удобная работа с небольшими деталями — мелкие зубья обеспечивают необходимую точность распила.
- Комфортное использование — благодаря удобной и легкой пластиковой рукоятке длительная работа не вызывает усталость.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Лобзик ручной Sparta 240245 - стоимость товара 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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