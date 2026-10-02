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Лобзик ручной Sparta 240245 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лобзик ручной Sparta 240245

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Лобзик ручной Sparta 240245 - фото 4
Лобзик ручной Sparta 240245 - фото 5
Лобзик ручной Sparta 240245 - фото 6
Лобзик ручной Sparta 240245 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пилы ручные
Тип товара
лобзик
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
пластик
  • Лобзик ручной Sparta 240245 - фото 1
  • Лобзик ручной Sparta 240245 - фото 2
  • Лобзик ручной Sparta 240245 - фото 3
  • Лобзик ручной Sparta 240245 - фото 4
  • Лобзик ручной Sparta 240245 - фото 5
  • Лобзик ручной Sparta 240245 - фото 6
  • Лобзик ручной Sparta 240245 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347818
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лобзик ручной Sparta 240245
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Пилы ручные
Тип товара
лобзик
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х14х2
Вес, г.
245

Описание товара Лобзик ручной Sparta 240245

Лобзик Sparta 240245 длиной 300 мм предназначен для выполнения прямо- и криволинейных распилов в фанерных или пластиковых заготовках. Прочная и упругая стальная рама надежно удерживает полотно длиной 120 мм, обеспечивая высокое качество работ. Лобзик используется для ремонта и отделки, а также для художественной резьбы по дереву.

Преимущества

  • Высокий ресурс — полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали, а зубья прошли дополнительную закалку и долго сохраняют режущие свойства.
  • Удобная работа с небольшими деталями — мелкие зубья обеспечивают необходимую точность распила.
  • Комфортное использование — благодаря удобной и легкой пластиковой рукоятке длительная работа не вызывает усталость.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Лобзик ручной Sparta 240245




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Пилы ручные
Тип товара
лобзик
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание

Лобзик Sparta 240245 длиной 300 мм предназначен для выполнения прямо- и криволинейных распилов в фанерных или пластиковых заготовках. Прочная и упругая стальная рама надежно удерживает полотно длиной 120 мм, обеспечивая высокое качество работ. Лобзик используется для ремонта и отделки, а также для художественной резьбы по дереву.

Преимущества

  • Высокий ресурс — полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали, а зубья прошли дополнительную закалку и долго сохраняют режущие свойства.
  • Удобная работа с небольшими деталями — мелкие зубья обеспечивают необходимую точность распила.
  • Комфортное использование — благодаря удобной и легкой пластиковой рукоятке длительная работа не вызывает усталость.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лобзик ручной Sparta 240245 - стоимость товара 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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