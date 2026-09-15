Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta
Ножовка по дереву Sparta 231875 с полотном длиной 450 мм, с калеными зубьями с шагом 7-8 TPI, с линейкой и деревянной рукояткой, предназначена для продольно-поперечного распиливания древесины. Благодаря зубьям с 2D-заточкой подходит для двухстороннего реза. Режущую кромку можно перетачивать. На полотно нанесена измерительная шкала, позволяющая производить замеры, не тратя время на поиск линейки. Ножовка используется в столярном и плотницком деле, а также полезна дома и на даче.
Преимущества
- Прочность — полотно изготовлено из пружинной холоднокатаной стали 65Mn, характеризующейся стойкостью к постоянным нагрузкам.
- Высокий ресурс — зубья закалены до твердости 55 HRC и хорошо держат заточку.
- Производительность — крупные зубья с шагом 7-8 TPI обеспечивают быстрый рез.
- Устойчивость к коррозии — на полотно нанесено защитное лаковое покрытие.
- Надежность — полотно крепко зафиксировано в рукоятке при помощи винтов.
- Комфорт во время работы — рукоятка выполнена из дерева и покрыта лаком для защиты от рассыхания и разбухания.
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Ножовка по дереву Sparta 231875 с полотном длиной 450 мм, с калеными зубьями с шагом 7-8 TPI, с линейкой и деревянной рукояткой, предназначена для продольно-поперечного распиливания древесины. Благодаря зубьям с 2D-заточкой подходит для двухстороннего реза. Режущую кромку можно перетачивать. На полотно нанесена измерительная шкала, позволяющая производить замеры, не тратя время на поиск линейки. Ножовка используется в столярном и плотницком деле, а также полезна дома и на даче.
Преимущества
- Прочность — полотно изготовлено из пружинной холоднокатаной стали 65Mn, характеризующейся стойкостью к постоянным нагрузкам.
- Высокий ресурс — зубья закалены до твердости 55 HRC и хорошо держат заточку.
- Производительность — крупные зубья с шагом 7-8 TPI обеспечивают быстрый рез.
- Устойчивость к коррозии — на полотно нанесено защитное лаковое покрытие.
- Надежность — полотно крепко зафиксировано в рукоятке при помощи винтов.
- Комфорт во время работы — рукоятка выполнена из дерева и покрыта лаком для защиты от рассыхания и разбухания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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