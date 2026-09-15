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Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-3D? 400мм, 7TPI, 3D зуб, точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, ЗУБР купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-3D? 400мм, 7TPI, 3D зуб, точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, ЗУБР

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Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-3D? 400мм, 7TPI, 3D зуб, точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, ЗУБР - фото 1
Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-3D? 400мм, 7TPI, 3D зуб, точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, ЗУБР - фото 2
Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-3D? 400мм, 7TPI, 3D зуб, точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, ЗУБР - фото 3
Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-3D? 400мм, 7TPI, 3D зуб, точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, ЗУБР - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пилы ручные
  • Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-3D? 400мм, 7TPI, 3D зуб, точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, ЗУБР - фото 1
  • Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-3D? 400мм, 7TPI, 3D зуб, точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, ЗУБР - фото 2
  • Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-3D? 400мм, 7TPI, 3D зуб, точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, ЗУБР - фото 3
  • Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-3D? 400мм, 7TPI, 3D зуб, точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, ЗУБР - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611851
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-3D? 400мм, 7TPI, 3D зуб, точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, ЗУБР
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х15х4
Вес, г.
340

Описание товара Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-3D? 400мм, 7TPI, 3D зуб, точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, ЗУБР

Профессиональная ножовка по дереву «МОЛНИЯ-3D» с крупными прямыми зубьями, остро заточенными с трех сторон, обеспечивает точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов



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Отзывы о товаре Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-3D? 400мм, 7TPI, 3D зуб, точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, ЗУБР




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональная ножовка по дереву «МОЛНИЯ-3D» с крупными прямыми зубьями, остро заточенными с трех сторон, обеспечивает точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-3D? 400мм, 7TPI, 3D зуб, точный рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, ЗУБР - по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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