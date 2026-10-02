Ножовка по металлу, 250 мм, обрезиненная рукоятка Matrix
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Характеристики
Описание товара Ножовка по металлу, 250 мм, обрезиненная рукоятка Matrix
Ножовка Matrix 775605 с лезвием длиной 250 мм и обрезиненной рукояткой используется для распиловки металлических и пластиковых заготовок. Верхнее расположение рукоятки позволяет проводить работы в труднодоступных местах. Ножовка предназначена для полупрофессионального использования при выполнении несложных строительных и ремонтных операций.
Преимущества
- Надежность и долговечность — металлические рама и рукоятка устойчивы к деформации.
- Эргономичность — обрезиненная задняя рукоятка не выскальзывает из ладони.
- Малый вес 133 г — ножовкой можно долго работать без ощущения усталости.
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Ножовка Matrix 775605 с лезвием длиной 250 мм и обрезиненной рукояткой используется для распиловки металлических и пластиковых заготовок. Верхнее расположение рукоятки позволяет проводить работы в труднодоступных местах. Ножовка предназначена для полупрофессионального использования при выполнении несложных строительных и ремонтных операций.
Преимущества
- Надежность и долговечность — металлические рама и рукоятка устойчивы к деформации.
- Эргономичность — обрезиненная задняя рукоятка не выскальзывает из ладони.
- Малый вес 133 г — ножовкой можно долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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