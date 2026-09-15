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Ножовка-ручка по металлу, ЗУБР купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка-ручка по металлу, ЗУБР

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
  • Ножовка-ручка по металлу, ЗУБР - фото 1
  • Ножовка-ручка по металлу, ЗУБР - фото 2
  • Ножовка-ручка по металлу, ЗУБР - фото 3
  • Ножовка-ручка по металлу, ЗУБР - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611869
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Добавить в корзину
Ножовка-ручка по металлу, ЗУБР
490 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
300
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х7х3
Вес, г.
140

Описание товара Ножовка-ручка по металлу, ЗУБР

Многоцелевая мини-ножовка для труднодоступных мест. Обеспечивает безопасность, высокую скорость и комфорт выполнения работ.



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Отзывы о товаре Ножовка-ручка по металлу, ЗУБР




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
300
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Страна производитель
Россия
Описание
Многоцелевая мини-ножовка для труднодоступных мест. Обеспечивает безопасность, высокую скорость и комфорт выполнения работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка-ручка по металлу, ЗУБР - стоимость товара 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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