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Ножовка по дереву "Зубец", 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по дереву "Зубец", 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809)

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Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809) - фото 1
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809) - фото 2
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809) - фото 3
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809) - фото 4
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809) - фото 1
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809) - фото 2
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809) - фото 3
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809) - фото 4
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649352
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по дереву "Зубец", 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809)
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
455
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х3
Вес, г.
350

Описание товара Ножовка по дереву "Зубец", 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809)

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23809 с полотном длиной 350 мм, с калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с защитным покрытием и двухкомпонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного распила заготовок из древесины, фанеры и ДСП. Подходит для двустороннего реза. Зубья с универсальным шагом 7-8 TPI обеспечивают оптимальную скорость и качество распиловки. Если режущая кромка затупится, ее можно будет заточить. Ножовка будет полезна в столярной мастерской, а также дома или на даче.

Преимущества

  • Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости, тефлоновое покрытие защищает полотно от коррозии.
  • Быстрый рез — тефлоновое покрытие уменьшает трение во время пиления.
  • Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
  • Комфортная работа — благодаря резиновым вставкам рукоятка не выскальзывает из ладони.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по дереву "Зубец", 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
455
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23809 с полотном длиной 350 мм, с калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с защитным покрытием и двухкомпонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного распила заготовок из древесины, фанеры и ДСП. Подходит для двустороннего реза. Зубья с универсальным шагом 7-8 TPI обеспечивают оптимальную скорость и качество распиловки. Если режущая кромка затупится, ее можно будет заточить. Ножовка будет полезна в столярной мастерской, а также дома или на даче.

Преимущества

  • Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости, тефлоновое покрытие защищает полотно от коррозии.
  • Быстрый рез — тефлоновое покрытие уменьшает трение во время пиления.
  • Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
  • Комфортная работа — благодаря резиновым вставкам рукоятка не выскальзывает из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву "Зубец", 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ. покр., 2-х комп. рук-ка Сибртех (23809) - стоимость товара 490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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