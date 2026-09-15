Ножовка ударопрочная (пила) ?TopCut? 500 мм, 5 TPI, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок, STAYER
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Характеристики
Тип товара
Пилы ручные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
В наличии
Код товара: 611838
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пилы ручные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х14х3
Вес, г.
370
Описание товара Ножовка ударопрочная (пила) ?TopCut? 500 мм, 5 TPI, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок, STAYER
Ножовка с прямыми закалёнными крупными зубьями. Очень быстрый рез крупных и средних заготовок. Для быстрого распила вдоль и поперек волокон крупных и средних заготовок
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Ножовка с прямыми закалёнными крупными зубьями. Очень быстрый рез крупных и средних заготовок. Для быстрого распила вдоль и поперек волокон крупных и средних заготовок
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка ударопрочная (пила) ?TopCut? 500 мм, 5 TPI, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок, STAYER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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