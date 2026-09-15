Top.Mail.Ru
Ножовка по дереву "Зубец", 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножовка по дереву "Зубец", 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804) - фото 1
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804) - фото 2
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804) - фото 3
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804) - фото 4
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804) - фото 5
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804) - фото 1
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804) - фото 2
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804) - фото 3
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804) - фото 4
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804) - фото 5
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649362
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
595
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х14х3
Вес, г.
460

Описание товара Ножовка по дереву "Зубец", 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804)

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23804 с полотном длиной 500 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется для распиливания заготовок из древесины, фанеры и ДСП. Рабочая часть, содержащая 7-8 зубьев на дюйм, обеспечивает быстрый двусторонний рез. Режущую кромку можно перетачивать при необходимости. Ножовка будет полезна столяру, плотнику и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
  • Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
  • Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
  • Комфортная работа — благодаря резиновым вставкам рукоятка не выскальзывает из ладони.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по дереву "Зубец", 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
595
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23804 с полотном длиной 500 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется для распиливания заготовок из древесины, фанеры и ДСП. Рабочая часть, содержащая 7-8 зубьев на дюйм, обеспечивает быстрый двусторонний рез. Режущую кромку можно перетачивать при необходимости. Ножовка будет полезна столяру, плотнику и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
  • Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
  • Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
  • Комфортная работа — благодаря резиновым вставкам рукоятка не выскальзывает из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву "Зубец", 500 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23804) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...