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Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803)

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Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803) - фото 1
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803) - фото 2
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803) - фото 3
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803) - фото 4
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803) - фото 5
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803) - фото 1
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803) - фото 2
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803) - фото 3
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803) - фото 4
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803) - фото 5
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649359
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803)
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
545
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х12х3
Вес, г.
413

Описание товара Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803)

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23803 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется для распиливания заготовок из древесины, фанеры и ДСП. Рабочая часть, содержащая 7-8 зубьев на дюйм, обеспечивает быстрый двусторонний рез. Режущую кромку можно перетачивать при необходимости. Ножовка будет полезна столяру, плотнику и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
  • Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
  • Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
  • Комфортная работа — благодаря резиновым вставкам рукоятка не выскальзывает из ладони.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
545
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23803 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется для распиливания заготовок из древесины, фанеры и ДСП. Рабочая часть, содержащая 7-8 зубьев на дюйм, обеспечивает быстрый двусторонний рез. Режущую кромку можно перетачивать при необходимости. Ножовка будет полезна столяру, плотнику и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
  • Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
  • Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
  • Комфортная работа — благодаря резиновым вставкам рукоятка не выскальзывает из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803) - этот товар вы можете купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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