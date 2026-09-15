Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803)
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803)
Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23803 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется для распиливания заготовок из древесины, фанеры и ДСП. Рабочая часть, содержащая 7-8 зубьев на дюйм, обеспечивает быстрый двусторонний рез. Режущую кромку можно перетачивать при необходимости. Ножовка будет полезна столяру, плотнику и домашнему мастеру.
Преимущества
- Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
- Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
- Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
- Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
- Комфортная работа — благодаря резиновым вставкам рукоятка не выскальзывает из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23803 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется для распиливания заготовок из древесины, фанеры и ДСП. Рабочая часть, содержащая 7-8 зубьев на дюйм, обеспечивает быстрый двусторонний рез. Режущую кромку можно перетачивать при необходимости. Ножовка будет полезна столяру, плотнику и домашнему мастеру.
Преимущества
- Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
- Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
- Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
- Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
- Комфортная работа — благодаря резиновым вставкам рукоятка не выскальзывает из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 7 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех (23803)