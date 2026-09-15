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Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556)

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Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556) - фото 1
Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556) - фото 2
Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556) - фото 3
Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556) - фото 4
Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556) - фото 5
Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556) - фото 1
  • Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556) - фото 2
  • Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556) - фото 3
  • Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556) - фото 4
  • Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556) - фото 5
  • Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649400
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556)
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х3
Вес, г.
413

Описание товара Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556)

Ножовка по дереву Matrix 23556 с полотном длиной 400 мм, с крупными калеными зубьями с шагом 5-6 TPI и 2D-заточкой, с двухкомпонентной рукояткой, используется для быстрой продольной или поперечной распиловки древесины. Высокая скорость работы достигается благодаря крупным зубьям с волновой заточкой и универсальным шагом 4-5 мм. Двухгранная заточка зубьев дает возможность пилить в направлении как от себя, так и на себя, а также перетачивать режущую кромку при необходимости. Ножовка подходит для выполнения плотницких и хозяйственных работ.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn и покрыто лаком для защиты от коррозии.
  • Высокий ресурс — благодаря закаленным зубьям рабочая кромка долго сохраняет режущие свойства.
  • Комфортная работа — эргономичная рукоятка с рельефной поверхностью не выскальзывает из руки.
  • Подтвержденное качество — ножовка произведена под строгим технологическим контролем.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Matrix 23556 с полотном длиной 400 мм, с крупными калеными зубьями с шагом 5-6 TPI и 2D-заточкой, с двухкомпонентной рукояткой, используется для быстрой продольной или поперечной распиловки древесины. Высокая скорость работы достигается благодаря крупным зубьям с волновой заточкой и универсальным шагом 4-5 мм. Двухгранная заточка зубьев дает возможность пилить в направлении как от себя, так и на себя, а также перетачивать режущую кромку при необходимости. Ножовка подходит для выполнения плотницких и хозяйственных работ.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn и покрыто лаком для защиты от коррозии.
  • Высокий ресурс — благодаря закаленным зубьям рабочая кромка долго сохраняет режущие свойства.
  • Комфортная работа — эргономичная рукоятка с рельефной поверхностью не выскальзывает из руки.
  • Подтвержденное качество — ножовка произведена под строгим технологическим контролем.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двухкомп.рук-ка Matrix (23556) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 490 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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