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Ножовка по дереву "Зубец", 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по дереву "Зубец", 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820)

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Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 1
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 2
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 3
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 4
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 5
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 6
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 7
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 8
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 9
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 10
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 11
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 12
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 13
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 14
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
легированная сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 1
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 2
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 3
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 4
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 5
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 6
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 7
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 8
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 9
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 10
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 11
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 12
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 13
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 14
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649357
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка по дереву "Зубец", 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820)
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
легированная сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х14х3
Вес, г.
370

Описание товара Ножовка по дереву "Зубец", 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820)

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23820 с полотном длиной 400 м, с калеными зубьями с шагом 10 мм и 2D-заточкой, с двухкомпонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного пиления древесины и ДСП. Рабочая кромка с шагом зубьев 10 мм обеспечивает быстрый двусторонний рез. Возможна заточка режущей части при необходимости. Ножовка применяется для выполнения плотницких работ, пригодится также и в быту.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — полотно изготовлено из легированной стали 65Mn.
  • Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
  • Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
  • Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного ABS-пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно ложится в руку.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву "Зубец", 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
легированная сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23820 с полотном длиной 400 м, с калеными зубьями с шагом 10 мм и 2D-заточкой, с двухкомпонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного пиления древесины и ДСП. Рабочая кромка с шагом зубьев 10 мм обеспечивает быстрый двусторонний рез. Возможна заточка режущей части при необходимости. Ножовка применяется для выполнения плотницких работ, пригодится также и в быту.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — полотно изготовлено из легированной стали 65Mn.
  • Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
  • Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
  • Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного ABS-пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно ложится в руку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву "Зубец", 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калёный зуб, 2-х комп. рукоятка Сибртех (23820) - купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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