Top.Mail.Ru
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 1
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 2
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 3
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 4
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 5
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 6
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 7
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 8
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 9
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 1
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 2
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 3
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 4
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 5
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 6
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 7
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 8
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 9
  • Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347890
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801)
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х17х3
Вес, г.
300

Описание товара Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801)

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23801 с полотном длиной 350 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7 TPI, с 2-компонентной рукояткой, используется для распиливания заготовок из древесины, фанеры и ДСП. Рабочая часть, содержащая 7 зубьев на дюйм, обеспечивает быстрый двусторонний рез. Режущую кромку можно перетачивать при необходимости. Ножовка будет полезна столяру, плотнику и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
  • Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
  • Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
  • Комфортная работа — благодаря резиновым вставкам рукоятка не выскальзывает из ладони.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23801 с полотном длиной 350 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7 TPI, с 2-компонентной рукояткой, используется для распиливания заготовок из древесины, фанеры и ДСП. Рабочая часть, содержащая 7 зубьев на дюйм, обеспечивает быстрый двусторонний рез. Режущую кромку можно перетачивать при необходимости. Ножовка будет полезна столяру, плотнику и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Прочность — полотно из пружинной стали 65Mn выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокий ресурс — зубья прошли закалку до необходимой твердости.
  • Антикоррозийная защита — поверхность полотна покрыта лаком.
  • Надежная конструкция — рукоятка из ударопрочного пластика прикреплена к полотну 3 винтами.
  • Комфортная работа — благодаря резиновым вставкам рукоятка не выскальзывает из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву СибрТех Зубец 23801 (23801) - по цене 450 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...