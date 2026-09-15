Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122)
Ножовка 23122 с полотном длиной 300 мм предназначена для фигурного выпиливания по дереву. Зубья с двухгранной заточкой и шагом 6 TPI обеспечивают высокую производительность инструмента. Узкое полотно позволяет выполнять криволинейные пропилы по заданному контуру. Ножовка подходит как для продольного, так и для поперечного пиления. Режущую часть можно перетачивать. Инструмент будет полезен в столярной мастерской, пригодится и в домашнем хозяйстве.
Преимущества
- Прочность и устойчивость к изгибанию — полотно изготовлено из холоднокатаной рессорно-пружинной стали 65Г.
- Высокий ресурс — каленые зубья имеют высокий показатель износостойкости.
- Защита от коррозии — на полотно нанесено бесцветное лаковое покрытие, устойчивое к истиранию.
- Долговечность — пластиковая рукоятка не ржавеет, не разбухает и не рассыхается.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитНожовка-мини по металлу, ЗУБР
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитНожовка ударопрочная (пила) ?TopCut? 400 мм, 5 TPI, быстрый рез ...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитНожовка ударопрочная (пила) ?TopCut? 450 мм, 5 TPI, быстрый рез ...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитНожовка ударопрочная (пила) ?TopCut? 500 мм, 5 TPI, быстрый рез ...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитНожовка универсальная (пила) ?Universal?,400мм, 7TPI, закаленный...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитНожовка по дереву "Зубец", 400 мм, 7-8 TPI, зуб 3D, каленый зуб,...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитНожовка по дереву "Зубец", 500 мм, шаг зуба 6.5мм, зуб 2D, калён...
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитНожовка универсальная (пила) ?Universal?, 450мм,7TPI, закаленный...
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитНожовка универсальная (пила) ?Universal?, 500мм,7TPI, закаленный...
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитНожовка-ручка по металлу, ЗУБР
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитНожовка по дереву "Зубец", 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ...
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитНожовка по дереву "Зубец", 400 мм, шаг зуба 10 мм, зуб 2D, калён...
Ножовка 23122 с полотном длиной 300 мм предназначена для фигурного выпиливания по дереву. Зубья с двухгранной заточкой и шагом 6 TPI обеспечивают высокую производительность инструмента. Узкое полотно позволяет выполнять криволинейные пропилы по заданному контуру. Ножовка подходит как для продольного, так и для поперечного пиления. Режущую часть можно перетачивать. Инструмент будет полезен в столярной мастерской, пригодится и в домашнем хозяйстве.
Преимущества
- Прочность и устойчивость к изгибанию — полотно изготовлено из холоднокатаной рессорно-пружинной стали 65Г.
- Высокий ресурс — каленые зубья имеют высокий показатель износостойкости.
- Защита от коррозии — на полотно нанесено бесцветное лаковое покрытие, устойчивое к истиранию.
- Долговечность — пластиковая рукоятка не ржавеет, не разбухает и не рассыхается.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122)