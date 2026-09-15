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Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122)

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Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122) - фото 1
Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122) - фото 2
Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122) - фото 3
Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122) - фото 4
Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122) - фото 5
Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
пластик
  • Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122) - фото 1
  • Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122) - фото 2
  • Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122) - фото 3
  • Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122) - фото 4
  • Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122) - фото 5
  • Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649374
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122)
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
400
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х12х3
Вес, г.
340

Описание товара Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122)

Ножовка 23122 с полотном длиной 300 мм предназначена для фигурного выпиливания по дереву. Зубья с двухгранной заточкой и шагом 6 TPI обеспечивают высокую производительность инструмента. Узкое полотно позволяет выполнять криволинейные пропилы по заданному контуру. Ножовка подходит как для продольного, так и для поперечного пиления. Режущую часть можно перетачивать. Инструмент будет полезен в столярной мастерской, пригодится и в домашнем хозяйстве.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к изгибанию — полотно изготовлено из холоднокатаной рессорно-пружинной стали 65Г.
  • Высокий ресурс — каленые зубья имеют высокий показатель износостойкости.
  • Защита от коррозии — на полотно нанесено бесцветное лаковое покрытие, устойчивое к истиранию.
  • Долговечность — пластиковая рукоятка не ржавеет, не разбухает и не рассыхается.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122)




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
400
Страна производитель
Россия
Описание

Ножовка 23122 с полотном длиной 300 мм предназначена для фигурного выпиливания по дереву. Зубья с двухгранной заточкой и шагом 6 TPI обеспечивают высокую производительность инструмента. Узкое полотно позволяет выполнять криволинейные пропилы по заданному контуру. Ножовка подходит как для продольного, так и для поперечного пиления. Режущую часть можно перетачивать. Инструмент будет полезен в столярной мастерской, пригодится и в домашнем хозяйстве.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к изгибанию — полотно изготовлено из холоднокатаной рессорно-пружинной стали 65Г.
  • Высокий ресурс — каленые зубья имеют высокий показатель износостойкости.
  • Защита от коррозии — на полотно нанесено бесцветное лаковое покрытие, устойчивое к истиранию.
  • Долговечность — пластиковая рукоятка не ржавеет, не разбухает и не рассыхается.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву, 300 мм, для фигурного выпиливания (Ижевск)// Россия (23122) - купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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