Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 450 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
В наличии
Код товара: 611862
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
450
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х13х4
Вес, г.
497
Описание товара Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 450 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL
Ножовка универсальная Alligator Universal 7 KRAFTOOL 15004-45_z01, предназначена для продольной и поперечной распиловки древесины различных пород средних и мелких размеров, ДСП. Ножовка профессиональная универсальная для быстрого и качественного выполнения работ. Рез вдоль и поперек волокон всех видов материал. Профессионально пилит древесину, фанеру, ДСП. Двухкомпонентная ручка специальной конструкции обеспечивает надежный хват инструмента во время работы. Зубья закалены и имеют 3D заточку и остаются острыми даже после интенсивной эксплуатации ножовки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
450
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Ножовка универсальная Alligator Universal 7 KRAFTOOL 15004-45_z01, предназначена для продольной и поперечной распиловки древесины различных пород средних и мелких размеров, ДСП. Ножовка профессиональная универсальная для быстрого и качественного выполнения работ. Рез вдоль и поперек волокон всех видов материал. Профессионально пилит древесину, фанеру, ДСП. Двухкомпонентная ручка специальной конструкции обеспечивает надежный хват инструмента во время работы. Зубья закалены и имеют 3D заточку и остаются острыми даже после интенсивной эксплуатации ножовки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Крафтул и этим все сказано огонь качество рекомендую продавца и товар
Достоинства:
Комментарий:
Пила супер , рукоятка прорезинена , очень качественно изготовлена . По качеству как тот же самый Gross но чуток дешевле. Советую к покупке однозначно .
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ножовка! Реально пилит как по маслу! Посмотрим как долго прослужит!
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 450 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 450 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL
Достоинства:
Комментарий:
Крафтул и этим все сказано огонь качество рекомендую продавца и товар
Достоинства:
Комментарий:
Пила супер , рукоятка прорезинена , очень качественно изготовлена . По качеству как тот же самый Gross но чуток дешевле. Советую к покупке однозначно .
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ножовка! Реально пилит как по маслу! Посмотрим как долго прослужит!