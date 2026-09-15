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Ножовка-мини по металлу, STAYER купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка-мини по металлу, STAYER

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Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 3
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Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 6
Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 7
Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 8
Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 9
Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 1
  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 2
  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 3
  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 4
  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 5
  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 6
  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 7
  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 8
  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 9
  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611866
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка-мини по металлу, STAYER
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Ножовки
Размеры в упаковке, см
26х10х2
Вес, г.
80

Описание товара Ножовка-мини по металлу, STAYER

Профессиональная ножовка-мини для точного реза металла - идеальный выбор для небольших заготовок и мест с ограниченным доступом



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Отзывы о товаре Ножовка-мини по металлу, STAYER




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Ножовки
Описание
Профессиональная ножовка-мини для точного реза металла - идеальный выбор для небольших заготовок и мест с ограниченным доступом


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка-мини по металлу, STAYER - данный товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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