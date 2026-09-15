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Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta

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Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta - фото 1
Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta - фото 2
Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta - фото 3
Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta - фото 4
Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta - фото 5
Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
пластик
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta - фото 1
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta - фото 2
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta - фото 3
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta - фото 4
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta - фото 5
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649385
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х11х3
Вес, г.
225

Описание товара Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta

Ножовка по дереву предназначена для продольно-поперечного распиливания древесины. Благодаря зубьям с 2D-заточкой подходит для двухстороннего реза. Режущую кромку можно перетачивать. Ножовка используется в столярном и плотницком деле, а также полезна дома и на даче.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка по дереву предназначена для продольно-поперечного распиливания древесины. Благодаря зубьям с 2D-заточкой подходит для двухстороннего реза. Режущую кромку можно перетачивать. Ножовка используется в столярном и плотницком деле, а также полезна дома и на даче.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 310 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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