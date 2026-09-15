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Ножовка-мини по металлу, KRAFTOOL 15607 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка-мини по металлу, KRAFTOOL 15607

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Ножовка-мини по металлу, KRAFTOOL 15607 - фото 1
Ножовка-мини по металлу, KRAFTOOL 15607 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
  • Ножовка-мини по металлу, KRAFTOOL 15607 - фото 1
  • Ножовка-мини по металлу, KRAFTOOL 15607 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611865
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка-мини по металлу, KRAFTOOL 15607
940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Ножовки
Быстрая замена полотна
да
Длина лезвия, мм
150
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х5
Вес, г.
550

Описание товара Ножовка-мини по металлу, KRAFTOOL 15607

Ножовка-мини по металлу Kraftool 15607 позволяет с минимальными усилиями разделять на части металлические заготовки, уголки и полосы. Полотно способно работать как с мягкими цветными металлами, так и с твердыми сталями.



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Отзывы о товаре Ножовка-мини по металлу, KRAFTOOL 15607




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Ножовки
Быстрая замена полотна
да
Длина лезвия, мм
150
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка-мини по металлу Kraftool 15607 позволяет с минимальными усилиями разделять на части металлические заготовки, уголки и полосы. Полотно способно работать как с мягкими цветными металлами, так и с твердыми сталями.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка-мини по металлу, KRAFTOOL 15607 - стоимость товара 940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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