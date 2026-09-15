Ножовка-мини по металлу, KRAFTOOL 15607
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
В наличии
Код товара: 611865
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Быстрая замена полотна
да
Длина лезвия, мм
150
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х5
Вес, г.
550
Описание товара Ножовка-мини по металлу, KRAFTOOL 15607
Ножовка-мини по металлу Kraftool 15607 позволяет с минимальными усилиями разделять на части металлические заготовки, уголки и полосы. Полотно способно работать как с мягкими цветными металлами, так и с твердыми сталями.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ножовки
Быстрая замена полотна
да
Длина лезвия, мм
150
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
металл
Поворот полотна
нет
Страна производитель
Китай
Ножовка-мини по металлу Kraftool 15607 позволяет с минимальными усилиями разделять на части металлические заготовки, уголки и полосы. Полотно способно работать как с мягкими цветными металлами, так и с твердыми сталями.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка-мини по металлу, KRAFTOOL 15607 - стоимость товара 940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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